Questo contenuto è stato pubblicato il 19 agosto 2018 20.23 19 agosto 2018 - 20:23

Il governo dell'Ecuador ha tolto l'obbligo del passaporto per i bambini e gli adolescenti venezuelani che arrivano nel Paese, accompagnati da genitori o tutori che però abbiano il documento.

Lo riferisce l'agenzia di stampa spagnola Efe, citando la Defensoría del pueblo ecuadoregno.

Si tratta di una deroga alla nuova normativa introdotta da Quito, che entrerà in vigore dal 25 agosto, per impedire l'ingresso sul suo territorio a chi non ha il passaporto.

La nuova legge di fatto ostacola l'esodo di centinaia di venezuelani che da mesi scappano dal loro Paese a causa della grave crisi economica e sociale in corso e che finora hanno attraversato il confine con l'Ecuador, passando dalla Colombia e usando solo la carta d'identità.

