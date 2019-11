Tre persone sono morte in un incidente avvenuto stamane sull'autostrada A3 a Effingen, in Argovia. Un SUV sportivo ha tamponato con violenza un'altra vettura, schiacciandola contro un camion. I morti sono i tre occupanti della seconda vettura.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9:10 davanti al portale nord del tunnel del Bözberg, in direzione di Zurigo. In quel momento, la corsia di sorpasso era chiusa per un cantiere temporaneo segnalato da un mezzo della manutenzione. Per questo motivo, sulla carreggiata di destra si era formata una colonna.

Il conducente di una Porsche Cayenne - un cittadino montenegrino di 45 anni residente nel canton Argovia - si è accorto all'ultimo momento che la corsia di sorpasso era chiusa. Si è quindi spostato su quella di destra, urtando dapprima di striscio un semirimorchio ed andando in seguito a sbattere "con grande violenza" contro un'altra vettura, una Renault Kadjar, ferma davanti ad un altro camion con rimorchio.

All'interno della Renault si trovavano tre persone adulte, tutte morte nel pauroso schianto. Le vittime provenivano da Basilea Campagna, ha fatto sapere la polizia.

Il relitto della vettura completamente schiacciata è stato trasportato in un centro di manutenzione dell'autostrada. Le operazioni per estrarre i corpi si sono protratte fino al pomeriggio.

L'uomo alla guida della Porsche non ha riportato ferite. Subito dopo l'incidente è uscito dalla vettura, che pure risulta completamente demolita, ed ha cercato di fuggire a piedi. Gli agenti della polizia cantonale sono però riusciti in breve tempo ad arrestarlo. Il 45enne è stato dapprima portato in ospedale per controlli ed in seguito ricoverato in una clinica psichiatrica.

La dinamica esatta dell'incidente non è ancora chiarita, precisa la polizia. L'incidente ha provocato la chiusura dell'autostrada A3 in direzione di Zurigo per quattro ore. La situazione è ritornata alla normalità verso le 14:00.

