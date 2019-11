Diverse persone sono morte in un incidente avvenuto stamane sull'autostrada A3 a Effingen, in Argovia, nelle vicinanze del portale nord del tunnel del Bözberg, in direzione di Zurigo.

Secondo quanto ha reso noto la polizia cantonale argoviese, un'auto sportiva ha tamponato un'altra vettura, spingendola contro un camion. Ancora non è chiaro quante persone siano morte all'interno della vettura rimasta completamente schiacciata.

Bernhard Graser, portavoce della polizia argoviese, ha precisato a Keystone-ATS che l'incidente è avvenuto mentre la corsia di sorpasso era bloccata per un cantiere temporaneo e per la presenza di un veicolo della manutenzione.

A causa della corsia chiusa si è formata una colonna. L'uomo alla guida della vettura sportiva è sopraggiunto ad alta velocità e si è accorto all'ultimo momento che la corsia di sorpasso era chiusa. Si è quindi spostato sulla corsia di destra, urtando in modo violento la vettura che era occupata da più persone.

Il relitto della vettura schiacciata contro il camion è stato nel frattempo trasportato in un centro di manutenzione dell'autostrada. I corpi delle persone che si trovavano all'interno devono ancora essere estratti, ha precisato il portavoce.

L'uomo alla guida dell'auto sportiva è uscito illeso dall'incidente ed è stato arrestato.

Neuer Inhalt Horizontal Line