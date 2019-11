Importanti cambiamenti in vista per EFG International, il gestore patrimoniale con una filiale anche a Lugano.

Il consiglio di amministrazione (Cda) proporrà, in occasione della prossima assemblea generale annuale nell'aprile 2020, l'elezione di Peter Fanconi quale nuovo membro del consiglio di sorveglianza al posto dell'attuale presidente John Williamson, che ha deciso di non chiedere un nuovo mandato.

John Williamson lascerà l'istituto dopo averlo servito per 18 anni, anche come CEO tra il 2011 e 2015, indica una nota odierna di EFG International. Williamson continuerà tuttavia a sostenere la banca in futuro come consulente strategico.

Peter Fanconi vanta una profonda esperienza come specialista e imprenditore nel settore finanziario, avendo ricoperto diverse posizioni dirigenziali in aziende importanti. Attualmente è presidente del Cda della Banca cantonale grigione e presidente del Consiglio di sorveglianza di BlueOrchard Finance. È stato anche membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Bank fino alla fine di ottobre.

Fanconi ha diretto BlueOrchard Finance tra il 2013 e il 2015, dopo aver ricoperto la stessa posizione presso la banca privata zurighese Vontobel dal 2009 al 2012 e presso la società di consulenza finanziaria Harcourt Investment Consulting dal 2003 al 2009. Nato nel 1967, Fanconi ha lavorato anche per PricewaterhouseCoopers (Svizzera).

Il Cda proporrà per il Comitato esecutivo Amy Yi, entrata recentemente nel Cda di EFG Asia Pacific, con il compito di sostenere l'espansione dell'attività della banca in Estremo Oriente. Esperta nel settore finanziario, in particolare in questa regione, dispone di una vasta esperienza. La sua carriera l'ha portata a far parte dei Cda di Fidelity International, Deutsche Börse, Temenos e Prudential.

Neuer Inhalt Horizontal Line