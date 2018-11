Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Nuovo attacco contro fedeli copti in Egitto (archivio)

E' di almeno sette morti e 14 feriti il bilancio di un attacco sferrato contro un bus che trasportava fedeli copti diretto al monastero copto di San Samuele il Confessore nel governatorato di Minya, nell'Egitto centrale.

Lo ha riferito il sito del quotidiano 'Al Ahram'. A maggio dello scorso anno in un attacco simile contro un bus di fedeli diretti verso lo stesso monastero erano rimaste uccise oltre 30 persone. In quell'occasione l'attacco fu rivendicato dal sedicente Stato islamico (Is).

