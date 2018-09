Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 settembre 2018 18.20 09 settembre 2018 - 18:20

Il nuovo Alto commissario per i diritti umani dell'Onu, Michelle Bachelet, sostiene che sarebbe "un errore irreversibile della giustizia" se le condanne a morte emesse in Egitto contro 75 persone, inclusi i principali leader dei Fratelli Musulmani, venissero eseguite.

In una nota, Bachelet ha espresso preoccupazione per le sentenze di condanna pronunciate ieri, insieme ai 47 ergastoli, in un caso che ha coinvolto 739 deputati per le violenze risalenti all'agosto del 2013.

Secondo l'Alto commissario, gli imputati sono stati processati in massa e non è stato permesso loro di avere un legale che li rappresentasse individualmente. La Procura, afferma inoltre Bachelet, non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la loro colpevolezza. Gli imputati potranno ricorrere in appello.

