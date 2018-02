Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

3 febbraio 2018 - 12:22

Gli archeologi egiziani hanno scoperto una tomba di oltre 4mila anni fa nella piana di Giza, a sud del Cairo. Lo ha annunciato il ministro egiziano delle Antichità, Khaled El Enany, stando a quanto riferisce il sito del quotidiano 'Al-Ahram'.

Secondo il ministro, la tomba portata alla luce appartiene a Hat Bet, una sacerdotessa della Quinta Dinastia.

La tomba, situata a ovest della piramide di Chefren, è realizzata in mattoni di fango e contiene alcune rare iscrizioni, ha precisato il capo del Consiglio Supremo per le Antichità di Stato, Mostafa al-Waziri. El Enany ha spiegato che si tratta della prima scoperta archeologica rilevante da inizio anno in Egitto.

Nei pressi delle piramidi di Giza entro la fine del 2018 dovrebbe aprire alcune sale ai visitatori il nuovo Museo Egizio del Cairo.

