Questo contenuto è stato pubblicato il 2 aprile 2018 19.34 02 aprile 2018 - 19:34

"Vi rinnovo l'era della verità e della trasparenza e mi impegno davanti a voi a non risparmiare alcuno sforzo per la patria".

Lo ha detto il presidente egiziano, Abdel Fatah Al Sisi, in un discorso alla nazione trasmesso dalla tv di Stato a seguito dei risultati definitivi annunciati dalla commissione elettorale che hanno confermato la sua vittoria alle presidenziali con il 97% dei consensi.

"Il grande popolo egiziano ha sempre dimostrato di essere in grado di raccogliere le sfide", ha proseguito, esprimendo il suo apprezzamento per gli elettori che hanno fatto la fila davanti ai seggi. Ha quindi confermato di essere "il presidente di tutti gli egiziani, di quelli che sono andati alle urne per votare e quelli che non sono andati ".

