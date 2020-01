La corsa a ventilatori e climatizzatori, complice la torrida estate, ha spinto al rialzo le vendite di elettrodomestici in Svizzera nel 2019: il giro d'affari complessivo del settore ha raggiunto 4,57 miliardi di franchi, in crescita dell'1% rispetto all'anno prima.

Il comparto dei piccoli elettrodomestici ha beneficiato dell'incremento più marcato (+8,4% a 515 milioni), afferma la società di analisi di mercato Gfk in una stima pubblicata oggi. In progressione è anche il ramo telecom (+3,2% a 1,65 miliardi).

Figura per contro in calo l'elettronica di consumo (-6,4% a 998 milioni) e si conferma in flessione anche il segmento della fotografia (-8,6% a 190 milioni di franchi).

