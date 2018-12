Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

1 dicembre 2018

Le candidate PPD alla successione di Doris Leuthard in Consiglio federale Heidi Z'graggen (a sinistra) e Viola Amherd (a destra)

Le due candidate PPD per la successione di Doris Leuthard in Consiglio federale - Viola Amherd und Heidi Z'graggen - hanno opinioni diverse sulla politica migratoria: è quanto emerge da un'intervista pubblicata oggi dai giornali del gruppo CH Media.

Alla domanda "La Svizzera ha troppi stranieri?", Amherd ha risposto con "No. Stranieri qualificati sono necessari. Sono stata recentemente in ospedale. E sono stata curata da numerose persone straniere". Z'graggen ha detto invece che la Svizzera deve essere in grado di controllare l'immigrazione nel proprio Paese con modelli economici. I costi dell'immigrazione sono elevati, ma ci sono investitori provenienti dall'estero che sono benvenuti.

