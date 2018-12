Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"Doris Leuthard è una donna di cuore ed è stata sempre popolare". Così la presidente del Consiglio nazionale ha reso omaggio a Doris Leuthard oggi nel suo discorso di commiato alla consigliera federale dimissionaria.

La consigliera nazionale ticinese ha ricordato in italiano e in tedesco la carriera della ministra uscente: dalla sua elezione al primo turno nel 2006 alla sua entrata nella storia per aver convinto il governo svizzero ad uscire dall'atomo. "Doris Leuthard non è stata solo una grande donna politica, ma soprattutto una grande donna", ha sottolineato Carobbio.

La presidente dell'Assemblea federale ha ricordato anche i numerosi successi nei suoi anni trascorsi al Dipartimento dell'economia e poi in quelli passati alla testa del Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

"Il popolo le ha sempre dato fiducia, ha vinto 16 votazioni popolari su 18", ha rilevato la socialista. La ministra popolare-democratica ha saputo rispondere spontaneamente alle questioni e ha dimostrato nella vita quotidiana la sua "fenomenale memoria" e la sua capacità a volgarizzare argomenti complessi. Dotata di un istinto politico sicuro, Leuthard è anche una "donna di cuore", ciò che ha contribuito alla sua popolarità.

"A nome dell'Assemblea federale la ringrazio di tutto cuore", ha concluso la ticinese.

