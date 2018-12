Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 dicembre 2018 18.21 04 dicembre 2018 - 18:21

IL PS sosterrà chiaramente Karin Keller-Sutter (PLR) per la successione di Johann Schneider-Ammann in Consiglio federale. I socialisti non hanno invece ancora deciso chi sosterranno in casa PPD per la successione di Doris Leuthard in Governo.

Il capogruppo del PS alle Camere federali, Roger Nordmann (VD), ha precisato stasera ai media che i socialisti si riuniranno ancora domattina per prendere una decisione, ammesso che ne prendano una. Sia Heidi Z'graggen che Viola Amherd sono eccellenti candidate, ha aggiunto Nordmann.

