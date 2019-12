Nonostante l'attacco dei Verdi Ignazio Cassis è stato rieletto in Governo per il prossimi quattro anni

Come da pronostico, il consigliere federale Ignazio Cassis è stato rieletto in Governo per i prossimi quattro anni.

Al liberale-radicale sono andati 145 voti contro 82 attribuiti alla candidata dei Verdi Regula Rytz, alla quale non è riuscito il tentativo di escludere l'esponente ticinese dall'esecutivo. Undici voti sono andati a persone sparse.

In precedenza, i quattro consiglieri federali uscenti di UDC e PS sono stati comodamente rieletti per il periodo 2020-2023: ad Ueli Maurer sono andati 213 voti, a Simonetta Sommaruga 192 voti, ad Alain Berset 214 e a Guy Parmelin 191. L'Assemblea federale procede ora alla rielezione di Karin Keller-Sutter e Viola Amherd.

Neuer Inhalt Horizontal Line