5 dicembre 2018 - 08:59

Schneider-Ammann sarà ricordato per la sua disponibilità al dialogo e al compromesso. Lo ha affermato oggi la presidente dell'Assemblea federale Marina Carobbio rendendo omaggio al consigliere federale dimissionario.

La ticinese ha poi evocato la sua esperienza imprenditoriale e come l'ha portata in governo. Carobbio ha in particolare parlato del sistema di formazione professionale elvetico, "riconosciuto anche all'estero" proprio grazie al lavoro di Schneider-Ammann. Lo si è visto a SwissSkills, il Campionato svizzero delle professioni, dove il ministro bernese su molte fotografie appare fiero e felice accanto ai giovani.

Carobbio ha affermato che era nella natura delle cose che Schneider-Ammann, come imprenditore, assumesse il Dipartimento dell'economia. La presidente dell'Assemblea federale ha ricordato i grandi successi del consigliere federale, come i 134 accordi commerciali conclusi dalla Confederazione, quello di libero scambio con la Cina in particolare.

