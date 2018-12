Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Viola Amherd (PPD/VS) è stata eletta in Consiglio federale al primo turno. Sostituisce la dimissionaria Doris Leuthard.

Nata nel 1962 nel canton Vallese, la neo-eletta consigliera federale è da anni un personaggio importante della scena politica nazionale, ed era fino ad ora considerata fra i deputati più influenti.

Ex sindaca di Briga - carica che ha occupato dal 2000 al 2012 - è stata da subito indicata nel novero dei favoriti per entrare in governo, ma un improvviso problema di salute aveva inizialmente fatto slittare la comunicazione della sua candidatura da parte del PPD.

Avvocato di formazione, la vallesana ha iniziato la sua carriera politica nel 1992, con l'elezione nell'esecutivo comunale di Briga. La sua entrata in Consiglio nazionale risale al 2005, quando rimpiazzò Jean-Michel Cina. Stando alla graduatoria stilata dalla Sonntagszeitung nel 2017, si situa al 18esimo posto fra i parlamentari più influenti.

Ancor prima di essere ufficialmente candidata a un seggio in Consiglio federale, Amherd ha dovuto difendersi in merito a una vicenda giudiziaria. Qualche tempo fa il giornale "Walliser Bote" ha infatti riferito che la donna era stata condannata lo scorso maggio a restituire 250'000 franchi al termine di una vertenza che l'opponeva, assieme alla sorella, a una società del gruppo Alpiq.

Ecco l'esito dello scrutinio:

Schede distribuite: 244

Schede rientrate: 244

Schede bianche: 4

Schede nulle: 0

Schede valide: 240

Maggioranza assoluta: 121

Viola Amherd è eletta in Consiglio federale con 148 voti.

Hanno ottenuto voti: Heidi Z'graggen 60 (PPD/UR), Gerhard Pfister (PPD/ZG) 17, diversi 15.

