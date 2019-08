Dovrà ancora attendere per conoscere l'orientamento della Commissione del parlamento.

Nessuna decisione della Commissione giudiziaria (CG) del parlamento federale riguardo al procuratore generale della Confederazione, Michael Lauber, oggetto di un procedimento disciplinare.

I commissari non hanno fornito raccomandazioni relative alla sua elezione, optando per rimandare la questione alla settimana prossima. L'orientamento della CG è stato comunicato in una conferenza stampa al termine della riunione a Palazzo federale dal suo presidente Jean-Paul Gschwind (PPD/JU).

A far slittare i tempi sono state due proposte di non rielezione di Lauber: la CG ha voluto dare all'interessato la possibilità di esprimersi per iscritto, concedendogli tempo sino a lunedì. Mercoledì 4 settembre i commissari torneranno poi a riunirsi e decideranno cosa raccomandare al plenum.

