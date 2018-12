Donne in Consiglio federale

Elisabeth Kopp (PLR / Zurigo) ha fatto parte del Consiglio federale dal 1984 al 1989. È stata la prima donna della storia eletta in Consiglio federale. Nel 1989 ha dato le dimissioni dopo che la stampa l'aveva duramente attaccata per aver informato suo marito su un'indagine per riciclaggio. In seguito è stata assolta dal Tribunale federale dall'accusa di violazione del segreto d'ufficio.