Questo contenuto è stato pubblicato il 1 agosto 2018 17.14 01 agosto 2018 - 17:14

Il consigliere agli Stati PLR Fabio Abate non si ripresenterà alle prossime elezioni federali, previste nell'ottobre del 2019.

"Cinque legislature a Palazzo federale bastano", ha detto il ticinese, citato in un comunicato odierno della sezione cantonale del suo partito.

"L'entusiasmo e la determinazione non mancano, anche per affrontare una nuova campagna e un'ulteriore legislatura, ma è importante confrontarsi alla realtà", ha detto ancora Abate, che si ritira dopo quasi 20 anni sotto la cupola.

Per i liberali radicali ticinesi, Abate è stato in questi anni un "autentico punto di riferimento nel parlamento", dove con la sua competenza e il suo impegno ha contribuito in modo "fondamentale all'evoluzione e al miglioramento dei rapporti tra Ticino e Berna", scrive il PLRT.

Attivo professionalmente come avvocato e notaio con studio a Locarno, Abate, fu candidato al Consiglio nazionale nel 1999 e subentrò a Gabriele Gendotti dopo tre sessioni dall'inizio della legislatura. Alle federali del 2011, venne poi eletto al Consiglio degli Stati, prendendo il posto di Dick Marty.

