Come votano gli svizzeri all'estero? Partecipate al sondaggio 13 settembre 2018 - 16:40 Fra un anno ci saranno le elezioni federali in Svizzera. Per quale partito votereste oggi? Partecipate al sondaggio SSR SRG, che per la prima volta include anche gli svizzeri all'estero. La Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG realizza il famoso barometro elettorale in vista delle elezioni federali del 2019. Per la prima volta possono partecipare anche gli svizzeri all'estero. Partecipate al sondaggio cliccando qui. Siete svizzeri e risiedete all'estero? Allora prendete parte al sondaggio. È un'occasione unica per far sentire la voce della Quinta Svizzera anche in patria. Per poter presentare la posizione politica e le intenzioni di voto della Quinta Svizzera è necessaria la partecipazione di un gran numero di svizzeri all'estero. Vi invitiamo dunque a far conoscere il sondaggio ai vostri compatrioti all'estero e a condividere questo articolo sulle reti sociali. Rispondere alle domande richiede non più di dieci minuti. La partecipazione è anonima e le vostre risposte saranno trattate in modo confidenziale. Non dimenticate di agire in fretta: il sondaggio si chiuderà il prossimo 17 settembre. I risultati saranno pubblicati nelle prossime settimane su swissinfo.ch.