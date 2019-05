Abbiamo chiesto agli esponenti dei cinque maggiori partiti svizzeri presenti nella commissione di politica estera della camera bassa del ParlamentoLink esterno quali alleanze la Svizzera dovrebbe rafforzare e per quale motivo. Gli interpellati avevano a disposizione un minuto per illustrare la posizione del proprio partito.

La Svizzera dovrebbe affidarsi alla Cina emergente, con cui è da tempo in buoni rapporti di amicizia e con la quale ha sottoscritto un accordo di libero scambio? O sarebbe più opportuno corteggiare e siglare una simile intesa con chi invece sta perseguendo una guerra commerciale contro Pechino, gli Stati Uniti? Oppure sarebbe importante per la Svizzera impegnarsi per risolvere le dispute con l'Unione europea – anche se quest'ultima sta perdendo influenza nella politica globale?

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Quali amici deve scegliersi la Svizzera? Kathrin Ammann e Carlo Pisani 02 maggio 2019 - 10:15 Il mondo è diventato multipolare e imprevedibile. La Svizzera non può ignorare questo sviluppo. Il paese deve adeguarsi e posizionarsi. swissinfo.ch ha posto la seguente domanda agli esponenti dei cinque maggiori partiti svizzeri presenti nella commissione di politica estera della camera bassa del parlamento: Quali alleanze dovrebbe rafforzare la Svizzera e perché? La politica estera svizzera si basa tradizionalmente su diplomazia e neutralità: buoni uffici, networking globale, Ginevra internazionale. Ma il multilateralismo e il dialogo hanno visto tempi migliori e ci sono segnali di un cambiamento radicale. Il piccolo paese nel cuore dell'Europa deve trovare nuovi modi per proteggere i propri interessi. La Svizzera dovrebbe affidarsi alla Cina emergente, con cui è da tempo in buoni rapporti di amicizia e con la quale ha sottoscritto un accordo di libero scambio? O sarebbe più opportuno corteggiare e siglare una simile intesa con chi invece sta perseguendo una guerra commerciale contro Pechino, gli Stati Uniti? Oppure sarebbe importante per la Svizzera impegnarsi per risolvere le dispute con l'Unione europea – anche se quest'ultima sta perdendo influenza nella politica globale? Abbiamo chiesto agli esponenti dei cinque maggiori partiti svizzeri presenti nella commissione di politica estera della camera bassa del Parlamento quali alleanze la Svizzera dovrebbe rafforzare e per quale motivo. Gli interpellati avevano a disposizione un minuto per illustrare la posizione del proprio partito. Il prossimo autunno, il popolo elvetico eleggerà il nuovo parlamento. Sebbene le questioni di politica estera siano raramente in cima alla lista delle priorità degli elettori, con la globalizzazione il confine tra politica interna e estera è sempre più permeabile. Questo è evidente quando si parla, ad esempio, di migrazione o di clima.