La partecipazione al voto è stata di nuovo inferiore al 50% di tutti gli aventi diritto, attestandosi attorno al 46,1%. Il dato è inferiore a quello delle due elezioni precedenti. In Svizzera i tassi di partecipazione bassi non sono una novità. Solo raramente superano il 50%. Dal 1979 meno della metà degli aventi diritto partecipano alle elezioni federali.

Come da previsioni, l'UDC è la formazione che perde di più in queste elezioni. I sondaggi prevedevano un calo del 2%, alla fine il salasso potrebbe raggiungere il 3,6%, pari a 11 seggi in Consiglio nazionale. Il risultato dell'UDC è speculare a quello dei Verdi: il partito nazional-conservatore ha perso quanto guadagnato nel 2011.

Mentre i Verdi e i Verdi liberali nel 2015 erano stati tra i perdenti, in questa tornata elettorale hanno vinto consensi e seggi in entrambe le camere del parlamento. Per l'UDC le cose sono andate nel senso esattamente contrario.

