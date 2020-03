Emmi: Ebit in lieve crescita, utile in calo nel 2019

Emmi ha registrato nel 2019 una leggera progressione dell'utile operativo (Ebit) (+0,5%) a 218 milioni di franchi, mentre l'utile netto si è contratto del 5,3% a 166 milioni.

Lo ha comunicato oggi il gruppo lattiero-caseario lucernese, aggiungendo che gli azionisti approfitteranno comunque di un aumento del dividendo.

Il margine di utile netto ammonta al 4,8% (anno precedente rettificato 5,1%). Due sono i fattori che hanno condotto a questo risultato, indica la nota: in primo luogo l'incremento della quota fiscale dal 13,7% al 16,6% e in secondo luogo un chiaro aumento, da 5,1 milioni a 9,0 milioni di franchi, delle quote di minoranza sull'utile aziendale.

Mentre l'Ebit è conforme alle previsioni degli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP, l'utile netto, atteso di 171,2 milioni, è chiaramente inferiore alle aspettative.

Il fatturato, già comunicato in precedenza, si è attestato a 3,494 miliardi di franchi, in progressione dell'1,1% su base annua.

Gli azionisti, precisa la nota, si vedranno comunque versare un dividendo di 12 franchi per azione, in crescita di 3 franchi rispetto al 2018 e nettamente superiore ai 10,60 franchi attesi in media dal mercato.

Per l'anno in corso la direzione prevede di realizzare un giro d'affari in crescita tra il 2 e il 3%, un Ebit tra i 255 e i 265 milioni di franchi e un margine di utile netto tra il 4,8% e il 5,3%.

