Ems-Chemie: conferma obiettivi per 2018

Ems-Chemie rimane ottimista per l'esercizio in corso. Il fabbricante grigionese di polimeri e specialità chimiche si aspetta dei ricavi e un risultato operativo al lordo di interessi e imposte superiore a quelli del 2017. Si preannuncia una performance da record.

All'inizio dell'anno, Ems-Chemie aveva anticipato un rallentamento nell'economia mondiale, ricorda oggi in un comunicato l'azienda controllata dalla famiglia dell'ex consigliere federale Christoph Blocher.

In questo contesto, il gruppo guidato dalla località zurighese di Herrliberg e la cui sede di produzione principale si trova a Domat/Ems, nei Grigioni, si è concentrato sull'innovazione, lo sviluppo di nuovi prodotti e la messa in atto di circa 470 misure per migliorare l'efficienza. Queste ultime dovrebbero mostrare i loro risultati soprattutto l'anno prossimo.

