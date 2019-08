Ems-Chemie ha fatto segnare, su base annua, una crescita del proprio utile netto del 2,5% nel primo semestre del 2019, a quota 266 milioni di franchi.

Il gruppo grigionese attivo nelle specialità chimiche non aveva presentato questo dato in occasione della pubblicazione provvisoria dei risultati semestrali a metà luglio.

I risultati della prima metà dell'anno non rivelano variazioni significative rispetto alle informazioni provvisorie. Nel periodo in esame, il fatturato netto è diminuito del 3,8%, attestandosi a 1,15 miliardi di franchi. In una nota diramata stamani, l'azienda spiega l'evoluzione con l'indebolimento dell'economia mondiale. L'utile operativo Ebit è aumentato dell'1% a 316 milioni di franchi.

