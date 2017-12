Cambiamento climatico

I livelli di CO2 attuali sono circa del 40% più elevati rispetto all’era preindustriale. Il cittadino americano è responsabile in media dell'emissione di 17 tonnellate di CO2 all'anno (nel 2016); il valore scende a circa 4,5 tonnellate in Svizzera e a 0,6 tonnellate in Senegal.