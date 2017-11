Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Pannelli solari: la Svizzera decisamente staccata dalla Cina Gaspard Kühn e Feriel Mestiri, RTS 08 novembre 2017 - 14:00 L'industria solare svizzera è superata dalla Cina, che detiene ormai l'80% del mercato mondiale. In Svizzera, il numero di dipendenti del settore è quasi dimezzato negli ultimi cinque anni. Fiore all'occhiello dell'industria solare svizzera, la società Meyer Burger ha annunciato la scorsa settimana il trasferimento di 180 posti da Thun (cantone di Berna) in Cina. Questi impieghi riguardano principalmente la produzione di macchine per la realizzazione di pannelli solari. Si tratta di un duro colpo per l'industria fotovoltaica svizzera. Questa delocalizzazione potrebbe sorprendere, alla luce del fatto che la Svizzera è considerata all'avanguardia in questo campo. Ma in realtà questa tendenza è iniziata cinque anni fa. Nel 2011 l'industria fotovoltaica elvetica - produzione, installazione, ricerca e sviluppo - impiegava complessivamente 10'000 persone. Gli effettivi nel 2016 erano ancora solo 5'500. Secondo José Martin, responsabile della sezione calore solare preso Swissolar, è la pressione sui prezzi attuata dai produttori cinesi negli ultimi cinque anni che ha portato ad un calo della produzione. Non solo in Svizzera, ma anche in Germania, che era leader mondiale del settore fino al 2015. Mentre il numero di posti di lavoro nella produzione continua a diminuire in Svizzera, installatori, ispettori e altri specialisti di manutenzione beneficiano del lavoro legato ai pannelli importati dall'estero. "Il loro numero è aumentato e dovrebbe continuare a crescere nei prossimi anni", afferma José Martin. Due milioni di posti di lavoro in Cina Sui tetti in Svizzera, infatti, vengono installati sempre più pannelli fotovoltaici cinesi. Nel primo semestre 2017, le importazioni di pannelli in Svizzera sono ammontate a 85 milioni di franchi, di cui 23 milioni provenienti dalla Cina. All'avanguardia negli anni '90, l'industria svizzera ora fatica a competere. Il suo fatturato dagli oltre 2 miliardi di franchi nel 2011 è crollato a circa 900 milioni nel 2015. Sussidi statali Il successo cinese può essere spiegato con i costi di produzione inferiori e la manodopera a basso costo. Anche le sovvenzioni statali hanno svolto un ruolo fondamentale. Pechino ha versato migliaia di yuan per sostenere il settore, consentendo così alle aziende cinesi di dominare il mercato.