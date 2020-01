La polizia grigionese mette in guardia dal pericolo di avventurarsi sui laghi ghiacciati dell'Alta Engadina: negli ultimi giorni vi sono stati diversi incidenti e una persona è rimasta gravemente ferita.

Il ghiaccio ha attirato molti visitatori, ricordano le forze dell'ordine in un comunicato diffuso in serata. Tuttavia al momento la situazione è molto pericolosa, perché gli specchi d'acqua non sono completamente ghiacciati: sussistono varchi aperti, in parte anche grandi.

In più di un caso lo strato di ghiaccio si è spezzato sotto i piedi delle persone e gli interessati hanno riportato ferite da leggere a gravi. La polizia cantonale invita pertanto la popolazione a non avventurarsi sulla superficie dei laghi: chi lo fa si muove a proprio rischio e pericolo, sottolinea l'autorità.

