Questo contenuto è stato pubblicato il 6 novembre 2018 20.04 06 novembre 2018 - 20:04

Dopo due anni di sviluppo, il Politecnico federale di Losanna (EPFL) ha perfezionato una nuova versione dell'esoscheletro Twiice.

Il dispositivo di assistenza alla deambulazione, provato dalla sportiva disabile Silke Pan, è più leggero ed efficiente e può essere indossato senza assistenza.

Quest'ultimo fattore è stato definito un passo avanti essenziale dalla paraciclista residente ad Aigle (VD), già artista di circo diventata paraplegica dopo un incidente con il trapezio nel 2007. L'ergonomia del dispositivo permette di installarlo e rimuoverlo da soli, ciò che "consente autonomia", dice l'atleta. Come la versione precedente, Twiice One è dotato di due motori elettrici per gamba, che muovono le articolazioni dell'anca e del ginocchio.

