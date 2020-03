Il giornalista radiofonico in pensione Daniel Favre, di Losanna, rammenta bene quei momenti: "Ero per due giorni nella stazione, invitato a coprire delle innovazioni turistiche. Una mattina le autorità e la stampa annunciarono che l'acqua da rubinetto era inquinata e poteva causare febbre tifoide. Tuttavia, durante la notte, avevo mescolato distillato di albicocche con acqua di rubinetto… Ricordo di essere stato in grado di lasciare la stazione abbastanza rapidamente, ma a Losanna la direzione della Radio Romande mi aveva gentilmente invitato a rimanere confinato nel mio appartamento per 14 giorni..."

Il bilancio finale sarà di 437 persone contagiate: abitanti del villaggio, turisti svizzeri, francesi, tedeschi, britannici e americani. Lasciata l'epidemia alle spalle, a Zermatt, le autorità e gli albergatori lanciarono una campagna per ridare lustro all'immagine della stazione: ai malati fu offerta una vacanza di tre settimane e furono versati indennizzi per i costi di cura e la perdita di guadagno.

Zermatt, quel venerdì 15 marzo 1963, brulicava di 7000 vacanzieri, ospiti dei numerosi grandi alberghi e pensioni, quando le autorità pubblicarono un comunicato stampa in cui annunciavano il rilevamento di due casi di tifo. I domenicali britannici riferirono che una dozzina di turisti erano stati rimpatriati. 40 casi sospetti erano curati sul posto e 30 persone trasportate in elicottero e treno speciale negli ospedali circostanti. Il capo del servizio vallesano della sanità Pierre Calpini cercava di calmare il crescente panico, assicurando che la situazione era sotto controllo.

Non era la Covid-19, ma anche quel male era subdolo. Il tifo è una malattia batterica, che si manifesta con febbre alta e che colpisce molti organi, tra cui il colon. I patogeni sono concentrati nelle feci e nelle urine. La mortalità delle persone infettate, che un tempo era molto alta (dal 10 al 30%), è stata ridotta all'1%, grazie agli antibiotici, ma non completamente scongiurata. Il periodo di incubazione dura diverse settimane e i sintomi sono abbastanza simili a quelli dell'influenza stagionale.

