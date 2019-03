L'anno scorso i media svizzeri hanno riportato 46 episodi di razzismo, una cifra leggermente superiore a quella degli anni precedenti. I casi che sfuggono ai giornalisti sono però molto più numerosi, secondo due organizzazioni che combattono la discriminazione.

La Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo (GRA) e la Società per le minoranze in Svizzera (GMS) ricevono segnalazioni quasi ogni giorno, precisa un comunicato diramato oggi in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale.

Molte segnalazioni riguardano contenuti razzisti su siti web, in conversazioni WhatsApp o sui social network, ma anche insulti o discriminazioni nella ricerca di un lavoro o di un alloggio. Pochi vengono denunciati agli organismi competenti.

Le due organizzazioni hanno costatato principalmente casi di razzismo verbale nello spazio pubblico ed episodi xenofobi, tra i quali anche dichiarazioni di personaggi pubblici sui social network. I messaggi incitano all'odio contro stranieri, neri, musulmani, ebrei o omosessuali.

