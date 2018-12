Equivalenza borsa: Ue lancia ultimatum a Svizzera

Nella controversia sorta attorno all'accordo istituzionale tra Svizzera e Ue, Bruxelles lancia un ultimatum a Berna.

Due le possibilità sul tappeto: il Consiglio federale dà via libera domani all'intesa già negoziata dalle parti, e in tal caso l'Ue è disposta a prolungare di due anni il principio d'equivalenza della borsa svizzera, oppure il governo elvetico risponde negativamente, con la conseguenza che l'equivalenza non verrà più riconosciuta.

È quanto hanno indicato oggi all'agenzia reuters fonti informate al termine di un incontro dei diplomatici europei.

