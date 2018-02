Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 febbraio 2018 9.10 05 febbraio 2018 - 09:10

Misure di sicurezza ai massimi livelli in Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Francesco e il presidente turco Recep Tayyp Erdogan.

L'area antistante piazza San Pietro e tutta via della Conciliazione sono chiuse anche ai pedoni non autorizzati. Molte le pattuglie di polizia dislocate in tutta la zona.

Il Papa riceverà in udienza Erdogan intorno alle 9.30.

Neuer Inhalt Horizontal Line