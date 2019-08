Eric Stauffer torna sulla scena politica: l'ex membro e fondatore del Mouvement citoyens genevois (MCG) e di Genève en Marche (GeM), che risiede attualmente in Vallese, punta a uno dei dodici seggi ginevrini al Nazionale.

In una intervista pubblicata oggi dalla Tribune de Genève Stauffer spiega di aver aderito al Partito borghese democratico (PBD) a livello svizzero, ma non alla sezione cantonale. Farà campagna con una lista alleata al PBD che porterà il nome "Parti citoyen démocrate Genève d'abord". Sulla stessa lista figura un altro ex membro di MCG e di GeM, Pascal Spühler.

"Il mio obiettivo è riprendere l'MCG, che è in fase calante e di cui rimango presidente d'onore: la mia elezione creerebbe un elettrochoc che ridarebbe vita all'MCG e farebbe ritornare coloro che se ne sono andati", spiega il 54enne. "La chiave è l'elezione nazionale: se conquisto un seggio - cosa non evidente, ma possibile - le discussioni si riapriranno".

"La legge mi autorizza a essere candidato a Ginevra abitando in Vallese", afferma Stauffer. "Ma in caso di elezione mi impegno a ritornare a Ginevra nello spazio di dodici mesi".

