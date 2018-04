Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 aprile 2018 15.30

Delle 42 segnalazioni e richieste di informazioni pervenute nel 2017 al Servizio specializzato per l'estremismo in seno all'esercito (SSEEs), circa due terzi riguardavano presunti indizi di estremismo di destra; il 25% concerneva presunti casi di matrice jihadista.

Quest'ultimo dato è in calo rispetto alla tendenza osservata negli ultimi cinque anni. Lo indica una nota odierna del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in cui si precisa che il SSEEs è stato chiamato in causa in modo leggermente superiore alla media (42 volte rispetto alle 39,4 nel periodo 2013-2017).

Tuttavia, se il numero di segnalazioni per estremismo di destra è rimasto sostanzialmente stabile (21 come nel 2016), per la prima volta quello di presunti casi di jihadismo è nettamente diminuito (da 15 nel 2016 a 8 lo scorso anno), precisa il comunicato. Nel periodo in rassegna i casi di estremismo etnico-nazionalistico rappresentavano il 9%, mentre non è stato segnalato alcun annuncio in relazione all'estremismo di sinistra.

Guardando all'ultimo anno, non si sono inoltre verificati episodi che mettessero a repentaglio la sicurezza.

