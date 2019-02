Migliorare i mezzi d'esplorazione, modernizzare la logistica dell'esercito e rinnovare il materiale della truppa. Sono questi gli ambiti prioritari del messaggio sull'esercito 2019 approvato oggi dal Consiglio federale per una spesa di due miliardi di franchi.

Più nei particolari, stando a una nota odierna del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il governo chiede al parlamento 861 milioni per il programma di armamento, 762 milioni per il materiale dell'esercito e 414 milioni destinati agli immobili del DDPS.

Oltre ai questi crediti, il Consiglio federale intende aumentare l'attrattiva dell'istruzione per i sottufficiali accordando contributi per la formazione come già avviene per gli ufficiali e gli ufficiali superiori. Per attuare questa misura il più rapidamente possibile, il governo chiede in via eccezionale con il messaggio sull'esercito una corrispondente modifica della legge militare.

