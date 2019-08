In un incidente avvenuto oggi sulla strada del Passo del Susten è morta una recluta dell'esercito. Stava procedendo con un commilitone su un veicolo Puch durante un corso di guida. Il portavoce Daniel Reist ha confermato informazioni di 20minuten.ch.

Durante l'istruzione il veicolo, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada precipitando per circa 100 metri. L'altra recluta presente sul mezzo ha riportato ferite giudicate gravi. Sul posto è intervenuta anche la Rega.

Neuer Inhalt Horizontal Line