Questo contenuto è stato pubblicato il 2 agosto 2018 15.24 02 agosto 2018 - 15:24

Per migliorare le condizioni di lavoro nell'esercito, per i militari sono stati disposti alleggerimenti della tenuta, mentre le attività fisiche pesanti sono state spostate al mattino presto o alla sera tardi (foto rappresentativa d'archivio)

Come accade per i civili, anche i militari soffrono il caldo. Per migliorare le condizioni di lavoro sono stati disposti alleggerimenti della tenuta, mentre le attività fisiche pesanti sono state spostate al mattino presto o alla sera tardi.

In determinate situazioni i militi possono presentarsi in t-shirt, pantaloncini e scarpe da ginnastica, ha affermato oggi a Keystone-ATS il portavoce dell'Esercito Daniel Reist, confermando informazioni di Radio Zürisee.

I superiori sono obbligati a concedere frequenti pause per abbeverarsi. Le marce ed altre attività sportive si svolgono alle 4 del mattino o tardi la sera. In alcuni casi vengono definitivamente annullate. La pausa pranzo viene inoltre allungata.

Le attività formative si svolgono all'ombra o all'interno e, più in generale, i lavori vengono focalizzati sulla teoria.

