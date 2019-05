2018 record in fatto di vendite per il commercio di biciclette in Svizzera. In base a una nota odierna dell'ufficio specializzato dynaMot, la ragione principale della forte crescita è da attribuire ai ricavi generati dallo smercio di biciclette elettriche.

Per la prima volta, insomma, i ricavi generati dalle e-bike sono risultati superiori a quelli derivanti dalla vendita di biciclette "normali". Lo scorso anno, rivenditori specializzati e no, nonché negozi online, hanno realizzato un fatturato di 636,6 milioni di franchi con le e-bike. Rispetto all'anno precedente, ciò corrisponde ad un aumento di quasi il 40%. Nelle altre categorie è stato realizzato un fatturato di 451 milioni.

L'anno scorso sono state consegnate sul mercato domestico circa 54'000 mountainbike elettriche, con un incremento del 52% rispetto al 2017. Globalmente, le bici con pedalata assistita smerciate nel 2018 sono state oltre 153 mila, pari ad un incremento del 28% su un anno. Grazie alla forte domanda di biciclette elettriche, nel 2018 il volume totale del mercato del commercio di biciclette è salito a 1,77 miliardi.

La passione per l'e-bike ha anche un rovescio della medaglia. L'anno scorso, 233 persone sono decedute in seguito ad incidenti stradali, perlopiù automobilisti, indicava l'Ufficio federale delle strade (USTRA) lo scorso aprile. I morti in bicicletta sono stati 27 e quelli sulle e-bike 12. In quest'ultima categoria, i decessi sono passati da 7 a 12, con i feriti gravi che sono arrivati a 309 (+38%).

