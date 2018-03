Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 10.00 20 marzo 2018 - 10:00

L'orologeria svizzera all'estero viaggia a vele spiegate: il settore ha esportato in febbraio merce per 1,7 miliardi di franchi, in crescita del 12,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

"Il forte aumento che c'era stato in gennaio (+12,6% a 1,6 miliardi) è stato confermato e perfino superato in febbraio", rileva oggi la Federazione dell'industria orologiera svizzera (FH) nel suo commento mensile.

I principali mercati hanno segnato un forte rialzo, a cominciare da Hong Kong (+35,7%) e Stati Uniti (+26,3%): per entrambi si è trattato delle maggiore progressione mensile in sei anni, rileva ancora FH.

