Questo contenuto è stato pubblicato il 10 settembre 2018 15.02 10 settembre 2018 - 15:02

Essere in mani familiari fa bene a una società quotata in borsa: stando a uno studio pubblicato oggi da Credit Suisse le imprese a guida privata possono infatti vantare livelli di crescita e redditività superiori alla media, in ogni settore e area geografica.

Il CSRI, l'istituto di ricerca della banca, ha analizzato il proprio database di oltre 1000 aziende familiari quotate, prendendo in esame la loro performance su un arco temporale di 10 anni. Questa è stata raffrontata con l'andamento finanziario e borsistico di un gruppo di controllo di oltre 7000 imprese non a controllo familiare a livello globale.

Dall'analisi (che porta il titolo "The CS Family 1000 in 2018") è emerso che dove i dirigenti fanno parte di una famiglia la progressione dei ricavi e dell'utile operativo è più sostenuta, i margini operativi sono più elevati, i rendimenti del cash flow sono migliori e la leva finanziaria è più contenuta.

Le aziende di famiglia hanno un approccio conservativo e a più lungo termine. Grazie ad orizzonti più ampi le ditte hanno la flessibilità per non sottostare alle scadenze trimestrali degli utili. Questo permette scelte più moderate in termini di cash flow, con minore ricorso ai finanziamenti esterni.

Ciò si riflette anche in borsa: secondo l'analisi di Credit Suisse le aziende familiari (o controllate dai propri fondatori) in Italia, Germania, India e Cina sono quelle che hanno avuto le migliori performance su 3, 5 e 10 anni. I rendimenti azionari non sono correlati alla struttura di voto: lo scarto dell'impatto delle azioni ordinarie rispetto a quelle con diritti di voto speciali è scarso.

