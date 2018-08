Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 agosto 2018 15.01 28 agosto 2018 - 15:01

L'estate meteorologica arriva a conclusione venerdì 31 agosto: estremamente calda e secca, con 44 giorni di canicola e una temperatura massima raggiunta di 36,2 gradi a Sion, in Vallese.

L'"estate del secolo" (anche se è ancora un po' presto per definirla così) 2003 rimane tuttavia imbattuta.

Quella che sta per concludersi non è stata di certo una "estate del secolo", scrive la redazione meteo della radio-tv svizzerotedesca SRF in una nota diramata oggi. A Basilea e a Locarno nell'anno record 2003 la colonnina di mercurio era salita di 1,5 gradi in più.

Solo a Sion ci si è avvicinati ai valori del 2003, con 0,4 gradi soltanto in meno. Nel capoluogo vallesano sono stati misurati nel giorno più torrido 36,2 gradi, il massimo di quest'anno in Svizzera, ben lungi tuttavia dai 41,5 gradi raggiunti 15 anni fa a Grono (GR), in Valle Mesolcina.

Per quanto riguarda i giorni di canicola, il 2003 è stato superato a Sion: ce ne sono stati 44, contro i 42 di allora. Il capoluogo vallesano è tuttavia un'eccezione. In altre stazioni di misurazione si sono contati nettamente meno giorni in cui siano stati raggiunti o superati i 30 gradi. A Locarno sono stati 37, contro i 56 del 2003, a Basilea 24 contro i 41 di 15 anni fa.

L'improvvisa irruzione del freddo dello scorso fine-settimana ha fatto sì, secondo SRF Meteo, che l'estate 2018 si classificherà, verosimilmente, solo al terzo posto tra quelle più calde di questo inizio di secolo, superata anche, soprattutto in montagna, seppure di pochissimo da quella del 2015. In ogni caso l'estate 2018 batte nettamente la media pluriennale 1961-1990: è stata più calda di circa 3,5 gradi, in alcuni luoghi anche di 4 gradi.

L'assenza di pioggia ha condotto quest'anno a una estrema siccità. Sebbene nei giorni di fine agosto ci siano state parecchie precipitazioni, l'estate 2018 è stata nel complesso nettamente più secca di quella del 2003.

Per quanto riguarda le ore di sole, per contro, la corsa è ancora aperta. Quello di quest'anno è stato per esempio a Locarno il mese di luglio più soleggiato dall'inizio delle misurazioni, dicono i meteorologi di SRF Meteo. E in alcuni luoghi come San Gallo, questa dovrebbe essere l'estate più soleggiata dall'inizio delle misurazioni. In diversi luoghi del paese a fine agosto sarà una questione di minuti a decidere se c'è stato record oppure no.

