Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2018 18.57 31 luglio 2018 - 18:57

Temperature elevate in tutta la Svizzera: alcuni a Berna si rinfrescano con un bagno nell'Aare (foto d'archivio)

In molte località svizzere si è toccato oggi il record di temperature dell'anno. Il termometro è salito fino a poco meno di 36 gradi. A Sion il primato con 35,9 gradi.

La regione argoviese intorno a Beznau, Leibstadt e Würenlingen è stata invece per estensione la più calda con 35,8 gradi, ha riferito Roland Mühlebach, meteorologo di Meteosvizzera a Keystone-ATS. Anche all'aeroporto di Zurigo vi è stato un caldo soffocante con 35,7 gradi. A Cevio e Sciaffusa sono stati raggiunti i 35,5 gradi.

Le temperature attuali sono però ancora lontane dal primato assoluto di 41,5 gradi registrato l'11 agosto 2003 a Grono (GR).

Nei prossimi giorni è atteso un lieve abbassamento delle temperature (da uno a tre gradi). In montagna e localmente in pianura aumenterà la propensione a temporali. Venerdì e nel fine settimana la colonnina di mercurio registrerà però di nuovo un leggero aumento dei valori e anche la prossima settimana vi saranno ben più di 30 gradi. Le tanto necessarie precipitazioni estese e prolungate continuano a non essere previste. È dunque probabile che la siccità si intensifichi.

