Il socialista vuole "vedere il bicchiere mezzo pieno". "L'omofobia non sarà più considerata un'opinione. Non è un'opinione, ma un crimine. È come essere razzisti", ha commentato ai microfoni della Radiotelevisione svizzera (RTS).

L'autore dell'iniziativa parlamentare, intervistato dal quotidiano 24 heures, considera che sia "difficile andare oltre con l'attuale Parlamento." Reynard osserva che "secondo alcuni giuristi, questo articolo può essere utilizzato in caso di aggressione transfobica" e che i tribunali potrebbero interpretarlo in senso lato.

Le associazioni per i diritti LGBTIQ accolgono con favore l'estensione del diritto penale contro il razzismo, ma deplorano una decisione che "esclude le persone intersessuali e transgender e le emargina ulteriormente." "L'articolo 261 bis non sarà completo finché non condannerà la discriminazione basata sull'identità di genere", afferma Alecs Recher, responsabile giuridico del Transgender Network Switzerland (TGNS).

L'autore di un reato contro la norma antirazzista rischia una pena che può andare fino a 3 anni di reclusione. Poiché le violazioni della norma antirazzista sono automaticamente perseguite, le autorità dovranno intervenire non appena verranno a conoscenza di atti di odio e discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale. Tuttavia, le associazioni continueranno ad essere private dello status di parti in causa e della possibilità di fare ricorso.

Un’aggressione omofoba filmata di in un tram a Ginevra ha fatto molto discutere sulle reti sociali. Non è un caso isolato in Svizzera.

L'omofobia può quindi essere combattuta allo stesso modo del razzismo. Ad esempio, una persona che dichiara pubblicamente "tutti gli omosessuali devono essere rinchiusi nei campi" può essere ora punita penalmente; in passato non era possibile. Anche le aggressioni fisiche omofobiche possono essere registrate come tali.

Al pari della Francia, dell'Austria, dei Paesi Bassi e della Danimarca, anche la Svizzera punirà l'omofobia con gli strumenti del diritto penale. Dopo il Consiglio degli Stati (camera dei cantoni) la scorsa settimana, anche il Consiglio nazionale (camera del popolo) ha ratificato lunedì l'iniziativa parlamentare del deputato socialista Mathias ReynardLink esterno . Il testo prevede un'aggiunta all'articolo 261 bis del codice penale, noto come "norma contro il razzismo", per includere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale.

Il Consiglio nazionale ha ratificato lunedì l'estensione della norma antirazzista alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale, un progetto portato avanti dal deputato socialista Mathias Reynard. La protezione non migliora tuttavia per le persone intersessuali e transgender.

