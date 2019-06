Ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (ETH) hanno sviluppato una tecnologia che produce combustibili liquidi dalla luce del sole e dall'aria.

In prima mondiale hanno mostrato in condizioni reali la catena del processo termochimico per ottenere carburanti neutri in termini di emissioni di CO2.

Cuore della sperimentazione è una miniraffineria installata sul tetto del laboratorio di ingegneria meccanica dell'ETH. Il sistema utilizza uno specchio parabolico e può essere utilizzato per produrre combustibili liquidi di sintesi che durante la combustione rilasciano la stessa quantità di CO2 precedentemente estratta dall'aria.

Carburanti neutri in termini di CO2 sono di importanza centrale per un trasporto aereo e marittimo più sostenibile, sottolinea il Politecnico federale in una nota. La miniraffineria è in grado di separare dall'aria, grazie all'energia del sole, l'anidride carbonica (CO2) e l'acqua (vapore) e di farli reagire tra loro.

Si ottiene così un gas di sintesi, il cosiddetto "syngas", ossia una miscela di idrogeno e monossido di carbonio, che viene poi trasformato in cherosene, metanolo o altri idrocarburi. Questi combustibili possono essere in seguito utilizzati per far funzionare navi o aerei.

"Con questo impianto stiamo dimostrando che la produzione di combustibile sostenibile a partire dalla luce solare e dall'aria funziona anche in condizioni reali", ha dichiarato davanti alla stampa Aldo Steinfeld, professore di energie rinnovabili all'ETH.

Il professor Steinfeld e il suo gruppo di ricerca hanno sviluppato la tecnologia che "utilizza l'intero spettro solare e funziona ad alte temperature. Ciò consente velocità di reazione rapide e un elevato grado di efficienza".

La miniraffineria solare dimostra la fattibilità della tecnologia - anche nelle condizioni climatiche di Zurigo - e produce circa un decilitro di combustibile al giorno.

Steinfeld e il suo gruppo stanno già lavorando ad un reattore solare di grandi dimensioni, realizzato nelle vicinanze di Madrid nell'ambito del progetto dell'Unione europea "SUN-to-LIQUID".

