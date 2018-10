Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 ottobre 2018 15.32 30 ottobre 2018 - 15:32

Passo avanti nella diagnosi del cancro al seno: ricercatori del Politecnico di Zurigo hanno sviluppato un nuovo metodo di rilevamento ad ultrasuoni che fornisce immagini ad alto contrasto. Ciò rende più facile distinguere tra tumori benigni e maligni.

L'ecografia è probabilmente il modo più delicato e meno invasivo per esaminare organi e tessuti. Con il sistema convenzionale la qualità dell'immagine non è tuttavia molto buona e molti tumori rischiano di rimanere invisibili.

Un gruppo di ricercatori dell'ETH di Zurigo ha sviluppato un nuovo metodo che al posto dell'intensità sonora, misura la velocità del suono, indica in una nota il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS).

"A differenza delle ecografie convenzionali, le nostre immagini sono molto più facili da interpretare", afferma citato nella nota Orçun Göksel, uno degli autori dello studio pubblicato sull'ultimo numero della rivista scientifica "Physics in Medicine and Biology". Il sistema è destinato a facilitare le decisioni dei medici nell'ambito di esami di routine e ad evitare biopsie non necessarie.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano