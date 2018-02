Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 19.09 16 febbraio 2018 - 19:09

Hailemariam Desalegn in una foto recente.

In Etiopia è stato oggi dichiarato lo stato di emergenza, all'indomani delle dimissioni a sorpresa del premier Hailemariam Desalegn.

Lo riferisce Bbc News online, citando un comunicato letto dall'emittente tv di Stato, secondo cui si tratta di una misura che si è resa necessaria per arginare un'ondata di proteste antigovernative.

Appena lo scorso anno è stato revocato dopo dieci mesi uno stato di emergenza proclamato invano per fermare le proteste, che in tre anni di rivolta nel Paese hanno causato la morte di centinaia di persone.

Nelle ultime settimane il governo aveva rilasciato oltre 6.500 detenuti e sostenitori dell'opposizione, dopo che il primo ministro in un annuncio inaspettato a gennaio, aveva dichiarato di voler "allargare lo spazio democratico per tutti". Una misura che non è servita a calmare la situazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line