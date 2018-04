Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un fortunato giocatore della lotteria EuroMillions che ha acquistato la sua schedina nella Svizzera tedesca si è aggiudicato ieri la bella somma di quasi 89,5 milioni di franchi indovinando i cinque numeri vincenti e due stelle.

Si tratta di una fra le maggiori vincite mai realizzate in Svizzera, ha indicato la società Swisslos.

Il vincitore - o la vincitrice - ha imbroccato i numeri 1, 29, 33, 45 e 47, nonché le due stelle 4 e 8. Swisslos non ha fornito dettagli sulle sue generalità, in quanto l'anonimato resta una priorità assoluta. La somma esatta vinta ammonta a 89'415'763 franchi e 15 centesimi. Il jackpot per l'estrazione del 10 aprile è fissato a 20 milioni di franchi.

La più grande vincita mai realizzata in Svizzera - 157,1 milioni di franchi - risale soltanto allo scorso 19 dicembre. Il fortunato giocatore si è palesato nel canton Zurigo con quattro settimane di ritardo, ha annunciato Swisslos il 16 gennaio. Il precedente record era di 115,5 milioni, raggiunto da un giocatore nel canton Vallese nel 2013.

La lotteria paneuropea EuroMillions si gioca dal 2014, oltre che in Svizzera, anche in Belgio, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Portogallo e Spagna. La possibilità di aggiudicarsi il jackpot è una su 116 milioni.

