All'estrazione di ieri, un giocatore fortunato ha azzeccato la combinazione vincente di Euro Millions e ha intascato circa 89,3 milioni di franchi.

Per sbancare il jackpot bisognava giocare i numeri 18, 21, 29, 29, 38 e 41, così come le "stelle" 1 e 11. Al prossimo sorteggio di venerdì saranno in palio 19 milioni di franchi, precisa la Loterie romande.

