Questo contenuto è stato pubblicato il 10 aprile 2018 17.11 10 aprile 2018 - 17:11

Nel 2017 in Europa si sono registrate temperature medie superiori di 0,8 gradi rispetto alla media del periodo 1981-2010, col termometro che durante la primavera-estate nei Paesi del Sud del continente ha fatto segnare un aumento di 1,7 gradi.

Rispetto allo stesso periodo, l'area del ghiaccio marino nel settore europeo dell'Artico si è ristretta di 600mila chilometri quadrati, quasi il doppio della superficie dell'Italia.

Sono alcuni degli elementi del Rapporto sullo stato del clima in Europa, basato su dati del sistema satellitare Copernicus, presentate oggi all'Europarlamento in un incontro organizzato dagli europarlamentari Flavio Zanonato e Klaus Buchner.

Nel corso dell'evento sono state mostrate diverse applicazioni dei dati raccolti dai satelliti Copernicus, come le app per smartphone per dare informazioni ai cittadini sulla qualità dell'aria o quelle che offrono 'servizi climatici' alle imprese, quali previsioni climatiche a lungo termine per valutare le correnti fluviali e gli indicatori di energia rinnovabile.

