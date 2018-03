Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 20.43 19 marzo 2018 - 20:43

"Sono circa cinquemila i cittadini dell'Ue che hanno militato tra le file dell'Isis, ottocento dei quali provenivano dai Paesi dei Balcani occidentali".

Lo ha dichiarato oggi, citando dati dell'Europol, Tsvetan Tsvetanov, presidente della Commissione per la sicurezza e l'ordine pubblico del Parlamento bulgaro, nel corso della conferenza stampa al termine della seduta a Sofia del gruppo di controllo parlamentare congiunto (Parlamento europeo e parlamenti nazionali) delle attività di Europol.

La seduta del gruppo era nell'agenda della presidenza di turno bulgara del Consiglio Ue. Da parte sua il commissario Ue per la sicurezza dell'Unione, Julian King, ha detto che quando inizieranno le trattative per i futuri rapporti tra la Gran Bretagna e l'Ue dopo la Brexit, si cercherà di raggiungere "la massima collaborazione per quanto riguarda la sicurezza".

Neuer Inhalt Horizontal Line